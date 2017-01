Politie pakt telefoon onnodige 112 beller af

OOSTERWOLDE - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 30-jarige inwoonster van Oosterwolde aangehouden. De vrouw had tientallen keren onnodig met alarmnummer 112 gebeld. Aan het begin van de nacht begon de vrouw met het bellen. Tientallen telefoontjes werden door haar gepleegd. De politie is naar haar woning gereden en de vrouw is dringend verzocht te stoppen.

Het was een uur rustig, maar toen hing de 30-jarige al weer bij de Meldkamer Noord-Nederland aan de lijn. Wederom waren het allemaal onnodige telefoontjes. Agenten gingen opnieuw naar de woning van de vrouw. Ze werd deze keer aangehouden en haar telefoon werd in beslag genomen.