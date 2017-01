Vrachtwagen geschaard op WÃ¢ldwei

Vrachtwagen geschaard op Wâldwei

Publicatie: za 07 januari 2017 10.12 uur

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie rond 5.00 uur een melding van een ongeval op de Wâldwei (N31) van Drachten naar Leeuwarden. Het betrof een vrachtwagen die geschaard was door de gladheid op de weg.

De vrachtwagenchauffeur is niet gewond geraakt bij het ongeval. Rijkswaterstaat en de politie sloten één rijbaan af voor het verkeer om de veiligheid te waarborgen. Later in de ochtend word de vrachtwagen geborgen.

FOTONIEUWS