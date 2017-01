50-jarige inbreker liet standaard bloed achter

Publicatie: vr 06 januari 2017 21.30 uur

LEEUWARDEN - In de maanden mei, juni en juli pleegde een 50-jarige verslaafde man een reeks inbraken in sportkantines en kerken. Vrijdag eiste officier van justitie Jeroen Houwink 22 maanden cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De officier wil ook dat de verdachte wordt opgenomen en behandeld voor zijn drugsverslaving. De man is al twee keer eerder twee jaar lang gedwongen in een inrichting voor stelselmatige daders geplaatst (ISD-maatregel).

Vrijdag was dan ook zijn laatste kans om er iets van te maken, waarschuwde de officier. Houwink eiste ook een alcohol- en drugsverbod. In mei was de verdachte nog weggelopen uit een verslavingskliniek. Daarna leefde hij op straat. Om in zijn onderhoud te voorzien en om drugs te kunnen kopen ging hij uit stelen. Hij was niet echt succesvol en de wijze waarop hij de inbraken pleegde, had een paar opvallende kenmerken.

Hij had een voorkeur voor plekken waar de beveiliging te wensen overliet, zoals kerken en sportkantines. Meestal gooide hij een raam in, waarna hij afwachtte of er een reactie kwam. Als die uitbleef, sloeg hij zijn slag. Of liever: dat probeerde hij, van de zeven inbraken waarvoor hij zich vrijdag moest verantwoorden, waren slechts twee gelukt. De buit was te verwaarlozen. Het tweede opvallende kenmerk was dat de verdachte vaak bloedsporen achterliet op de plek waar hij had ingebroken.

Het gevolg van de ruiten die hij kapot gooide. Hij werd op 2 juli opgepakt, nadat hij geprobeerd had in te breken bij de tennisclub aan de Folgeren in Drachten. Een getuige had de politie gewaarschuwd. Eerder die nacht deed de man een poging bij de Oase kerk aan de Ringweg in Drachten. Ook hier had hij bloed achtergelaten. Eind mei had hij getracht in te breken bij de gereformeerde kerk aan de Merkebuorren in Wijnjewoude. Er werd niets vermist, maar op diverse plekken in de kerk werden bloedvegen gevonden.

Verder had de man ingebroken bij een voetbalclub in Zevenhuizen, een kerk in Noordhorn en een tennisclub in Eext. Bij die laatste inbraak bedroeg de buit 15 euro. De schade die de inbreker aanrichtte was vele malen hoger, betoogde de officier. 'Dit zijn feiten die heel veel ellende veroorzaken', aldus Houwink. De verdachte wil wel behandeld worden, maar dan liefst op zijn manier. 'Ik ben een beetje groepsmoe', zei de man. Van de reclassering had hij geen hoge dunk. 'Ik zoek echte hulp', aldus de verdachte.

Uitspraak op 20 januari.