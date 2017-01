Hurdegarypster verdacht van aanranding meisje (14)

Publicatie: vr 06 januari 2017 17.55 uur

LEEUWARDEN - Een 31-jarige inwoner van Hurdegaryp wordt ervan verdacht dat hij op 24 februari op de Slachtedyk in zijn woonplaats een 14-jarig meisje heeft aangerand. De man zou het meisje hebben aangesproken -'Jij bent een mooi meisje'- en hebben gevraagd of ze met hem mee wilde gaan. Toen het meisje weigerde deed de man zijn arm om haar middel en een hand op haar billen.Vervolgens reed hij weg.

De Hurdegarypster ontkent in alle toonaarden dat hij degene is die het meisje heeft aangerand, zo bleek vrijdag tijdens de behandeling van zijn strafzaak bij de Leeuwarder rechtbank. Hij heeft de schijn tegen: bij de politie en de reclassering heeft hij dingen gezegd die tegenstrijdig zijn met zijn ontkennende houding. Zo had hij tijdens het politieverhoor gezegd dat hij nooit aan minderjarige meisjes zou zitten. Dat zei hij voor de politie hem had verteld waarvoor hij was aangehouden.

Tegen de reclassering had hij gezegd dat hij niet meer wist of hij het delict had gepleegd.

Bovendien heeft het slachtoffer hem herkend. Twee dagen na het voorval was het meisje bij de bibliotheek in Gytsjerk, toen de verdachte voorbij kwam rijden en haar groette. Het meisje herkende hem en zijn auto en belde haar meteen haar vader. Die zei dat ze het nummerbord moest onthouden. Het meisje heeft het kenteken deels onthouden.

Wat ze nog wist kwam overeen met het nummerbord van de auto van de Hurdegarypster. De vader was op eigen houtje op zoek gegaan naar de dader. Een dag later na de ontmoeting in Gytsjerk vond hij de auto van de verdachte voor diens woning in Hurdegaryp, waarop de man werd aangehouden. En er was een getuige: vlak voor het meisje werd aangerand, was een schoolgenootje op dezelfde route achtervolgd door een auto.

Het meisje vertrouwde het niet en sloeg een zijpaadje in, waarna de auto doorreed. Zij heeft gezien dat het slachtoffer werd vastgepakt. De omschrijving die zij gaf van de dader, komt overeen met het signalement van de verdachte. Net als het slachtoffer had zij onthouden dat er een Cambuurvaantje aan de binnenspiegel van de auto hing, net als in de auto van de verdachte.

Het slachtoffer wil een schadevergoeding. Zij is lange tijd angstig geweest en durfde na het voorval niet alleen naar school te fietsen. Ze dacht dat de onbekende man haar mee wilde nemen. Ze is in behandeling geweest bij Fier Fryslân. De Hurdegarypster zei dat het indertijd niet goed met hem ging. Hij dronk de hele dag door bier en slikte kalmeringsmiddelen van zijn vriendin om in slaap te komen. Ondanks alles bleef hij stug volhouden dat hij niets met de zaak te maken had. Waarschijnlijk uit schaamte, veronderstelde officier van justitie Jeroen Houwink.

De officier eiste een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes weken. Verder zou het opleggen van een contactverbod volgens Houwink vooral het slachtoffer een stukje rust moeten geven. Hij wil ook dat het alcoholprobleem van de Hurdegarypster wordt aangepakt, desnoods door middel van een klinische opname. Houwink stelde voor om 1500 euro smartengeld aan het meisje toe te wijzen, plus 250 euro voor kosten die haar ouders moesten maken. De Leeuwarder rechtbank doet op 20 januari uitspraak.