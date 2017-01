Familiebakkerij Wouda sluit deuren

Publicatie: vr 06 januari 2017 17.51 uur

SURHUIZUM - De deuren van de bakkerij en winkels van Wouda's Bakkerij zijn sinds afgelopen dinsdag gesloten. Het meer dan honderd jaar oude familiebedrijf uit Surhuizum heeft een faillissement aangevraagd.

Naast de hoofdvestiging in Surhuizum heeft Wouda's Bakkerij winkels in Rottevalle en Harkema. Bovendien wordt er geleverd aan supermarkt Albert Heijn in Surhuisterveen. De ambachtelijke bakkerij heeft acht werknemers.

Op social media wordt massaal gereageerd op het besluit om de bakkerij te sluiten. In de vele tientallen reacties betreuren de mensen het faillissement van een dorpszaak, betuigen ze steun aan de familie en roemen ze de bakker om zijn producten. "De geur fan bôle as oranjekoek troch it doarp. Wat in gemis", schrijft de één, terwijl de ander nu al hoopt op een doorstart.