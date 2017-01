Twee rijstroken aquaduct dicht om opborrelend water

Publicatie: vr 06 januari 2017 16.30 uur

BURGUM - Opborrelend water zorgt voor grote problemen in het aquaduct van Burgum. In de noordelijke bak, net buiten de tunnel van het aquaduct, komt aan beide kanten water omhoog. Dinsdag werd door de provincie Fryslân al een rijstrook afgezet (in noordelijke richting) en vrijdagochtend werd besloten om hetzelfde te doen voor het verkeer dat richting Drachten rijdt. De rijstroken naast de middenberm worden nu alleen gebruikt.

Vrieskou zorgt voor meer problemen

Met temperaturen onder nul begon het opborrelend water zich anders te gedragen. Er ontstond ijsvorming en na het ijsvrij maken van de goten, kwam het water vervolgens ook aan de oostelijke kant omhoog. Doordat het water de weg kan opstromen, kan er tijdens de vrieskou een ijsbaan ontstaan. Er is daarom besloten om de twee rijstroken af te sluiten. Ook wordt er extra gestrooid om de rijstroken, die in gebruik zijn, veilig te houden zolang de temperaturen onder nul zijn.

Oorzaak nog onbekend

Het opborrelende water werd tijdens de jaarwisseling ontdekt en wat de exacte oorzaak is, is nog niet duidelijk. Een voeg-overgang tussen de betonnen elementen is waarschijnlijk de oorzaak. Het water lekt er door heen en komt uiteindelijk in de berm weer boven borrelen. De lekkage bevindt zich noordelijk in de bak, net buiten het aquaduct zelf.

De provincie Fryslân beschouwt de afzetting van de twee rijstroken als preventieve maatregelen om gevaarlijke situaties op de Centrale As te voorkomen. Door de vrieskou is er op dit moment echter weinig aan de situatie te doen. Doordat er ijs in de goten ontstaat, kan het water minder goed wegstromen of zou het de weg op kunnen stromen. De goten zorgen er anders gewoon voor dat het water kan wegstromen.