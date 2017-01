Nieuwjaarsreceptie gemeente Dongeradeel

Publicatie: vr 06 januari 2017 00.55 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel heeft donderdagavond de nieuwjaarsreceptie gehouden. Na het uitwisselen van de nieuwjaarswensen, werd de vrijwilliger van Dongeradeel 2016 bekend gemaakt door wethouder Pietsje de Graaf. Harm Kamstra uit Holwerd viel deze eer ten deel.

Hierna las burgemeester Marga Waanders haar nieuwjaarstoespraak voor. De burgemeester sprak haar dank uit voor hulpverleners en medewerkers van gemeentewerken tijdens de jaarwisseling, die in Dongeradeel rustig is verlopen. Zo mocht de burgermoeder aanwezig zijn bij het 50-jarig jubileum van de carbidclub in Ee. Maar dat het ook fout kan gaan bleek uit de incidenten bij het carbidschieten in Broeksterwoude en Mounein en het vuurwerkslachtoffer in Holwerd.

Waanders memoreerde ook over het niet doorgaan van een asielzoekerscentrum in Dokkum. Vanwege de grote vluchtelingenstroom in 2015 was Dongeradeel bereid om haar steentje bij te dragen aan de opvang van 600 mensen in nood in een tijdelijke opvang. Uiteindelijk bleek een opvang in Dokkum niet nodig.

Het is goed om te ervaren dat er zoveel positeve kracht in onze gemeenschap zit die gemobiliseerd wordt als dat nodig is. Vaak onzichtbaar voor het grote publieke, maar zo belangrijk; de mantelzorger, de vrijwilligers in alle domeinen van onze samenleving die van betekenis zijn voor een ander.

De ecomonie trekt aan en dat is in Dongeradeel ook te merken. De vraag naar bedrijfskavels is fors toegenomen waardoor zelfs industrieterrein Betterwird verder wordt uitgebreid. Zo zijn er aan twee Dokkumer bedrijven de Gazelle Awards uitgereikt voor snelst groeiende onderneming.

De gemeente heeft grootste plannen voor het voormalig tuincentum aan de Rondweg. Op het oude Prins terrein komt de bedrijvigheid terug en wordt het verwaasloosde gebied herontwikkeld.

Ook de openstelling van De Centrale As het afgelopen jaar, is een geweldige opsteker voor de bedrijven in Dongeradeel. Een veilige, snelle, zorgvuldig ingepaste en mooie vormgegeven onsluiting van de regio.

Zinnege en zuinige zorg gaat SiOnsberg blijven leveren voor onze inwoners. Dichtbij wat kan, verderweg wat moet. En dichtbij kan het grootste gedeelte van het curatieve en preventieve zorg geleverd worden, want het grootste gedeelte van die zorg is laagcomplex.

En het is onzinng, duur en vooral ook onvriendelijk voor onze inwoners om die zorg uit onze regio weg te halen. Waanders is heel blij dat dat kwartje ook bij zorgverzekeraar De Friesland is gevallen, nadat men zich eens echt ging verdiepen in wat er in Dokkum allemaal gebeurde. Groen licht dus voor SiOnsberg 3.0.

Per 1 januari is de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland C.A. een feit. (DDFK). Dit is een grote verandering voor alle betrokkenen en betekend afscheid nemen van het vertrouwde en dat doet soms pijn.

Deze ambtelijke fusie is een opmaat naar de bestuurlijke fusie die op 1 januari 2019 een feit zal zijn. Echter zal dat niet een fusie van 4 maar van 3 gemeenten zijn, omdat Dantumadiel hierin niet meegaat.

Waanders sprak de wens uit dat de inwoners van Dongeradeel optimaal blijven profiteren van het menselijke kapitaal dat deze regio rijk is, waar we naar elkaar omzien en waar samenwerking een noodzakelijk voorwaarde is voor goed samenleven voor nu en straks.

Vocaal Ensemble Collage zorgde voor de muzikale omlijsting. Zo'n 250 mensen bezochten de receptie.

