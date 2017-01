Harm Kamstra vrijwilliger 2016 Dongeradeel

Publicatie: do 05 januari 2017 23.30 uur

DOKKUM - Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dongeradeel is Harm Kamstra van Holwerd uitgeroepen tot vrijwilliger van de gemeente Dongeradeel over het jaar 2016.

De jury die bestond uit Romke Hoekstra (vanuit de gemeenteraad), Titus Vogt (ondernemer), Mea Groenendaal (steunpunt mienskipswurk Het Bolwerk) en Pietsje de Graaf (voorzitter), verkozen Harm Kamstra tot vrijwilliger van het jaar 2016 Dongeradeel.

Kamstra zet zich al jaren in voor de Multifunctionele Accommodatie in Holwerd. Tijdens de voorbereidingen en de bouw van het MFA was hij de drijvende kracht. En ook nu heeft hij nog steeds de touwtjes in handen en er zorg voor draagt dat er een goed netwerkt van voldoende vrijwilligers is die hun ondersteund. Hij houdt de tent draaiend, maar als je daarmee complimenteerd, is altijd zijn bescheiden antwoord; maar ik doe het niet alleen hoor, want ik heb fantastische vrijwilligers om mij heen.

De prijs bestond uit een dinercheque en een vaas vol met symboliek gemaakt door Dineke Taal van atelier KleiTaal.

