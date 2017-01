Twee ongelukken op Centrale As

Publicatie: do 05 januari 2017 22.29 uur

WâLTERSWâLD - Op de Centrale As bij Wâlterswâld vonden donderdag aan het einde van de middag in korte tijd twee ongevallen plaats. Een auto, die richting Dokkum reed, kwam in de slip en botste op de vangrail. De auto kwam op de weg tot stilstand.

Het uitvoegende verkeer had hinder van de aanrijding en mede daardoor ontstond vervolgens daar een kop-staartbotsing. Bij de ongevallen raakte niemand gewond. Twee voertuigen zijn door een berger weggesleept.