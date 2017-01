Auto op de kop in de sloot bij Tijnje

Publicatie: do 05 januari 2017 21.02 uur

TIJNJE - Op de Riperwalden bij Tijnje is donderdagavond een automobilist met zijn voertuig op de kop in de sloot beland. Het ongeval vond plaats rond 20.00 uur. De bestuurder wist zelfstandig uit het voertuig te komen en hij kwam met de schrik vrij. Hij is door de politie thuisgebracht.

Een spekgladde weg was de oorzaak van het ongeval. De bestuurder raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt en belandde vervolgens in de sloot. Berger Tolman heeft de auto weggesleept.