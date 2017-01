Politie jaagt op inbrekers op snelweg A7

DRACHTEN - Met een reeks van controles op de snelweg A7 bij Drachten jaagt de politie donderdagmiddag op mogelijke inbrekers. Het aantal inbraken in de gemeente Opsterland en Smallingerland is in de afgelopen maanden flink toegenomen en de politie probeert met de verkeerscontroles verdachte automobilisten van de weg te halen en controleren.

Met behulp van een ANPR-controle worden kentekens gescand en gecontroleerd. Er is in de middag al één persoon aangehouden die zich moet gaan melden bij de vreemdelingenpolitie. Tevens had de man een honkbalknuppel bij zich. Deze is in beslaggenomen.