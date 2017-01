5 weken cel voor scheuren door Kollum

LEEUWARDEN - Na een wilde achtervolging op 5 september door de straten van Kollum slaagde de politie erin een 47-jarige automobilist tot stoppen te dwingen. De man was met hoge snelheden door het dorp gereden, nadat hij eerst een stopteken had gekregen. Hij reed met snelheden van 60 tot 70 kilometer per uur, ook door straten waar scholen aan liggen.

De politie wilde de Kolumerzwaagster staande houden omdat bekend was dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Dat was gebeurd nadat de man was betrapt op rijden onder invloed van drugs. Tijdens de achtervolging heeft hij verschillende keren geprobeerd een politieauto van de weg te drukken. Donderdag moest hij voor de rechter verschijnen, maar hij kwam niet opdagen.

Hij moest zich verantwoorden voor gevaarlijk rijgedrag en het rijden zonder geldig rijbewijs. Bovendien had de man ook drugs in de auto: de politie vond bijna drie gram speed. Rechter Maaike de Wit veroordeelde de Kollumerzwaagster tot vijf weken cel. De man is in het verleden meermaals veroordeeld voor rijden onder invloed.

Op 27 januari 2014 werd hij in een drugszaak veroordeeld tot 14 maanden cel. Volgens de rechter staan er nog meerdere zaken tegen hem open, onder andere voor rijden onder invloed. De Renault Twingo waarmee hij door Kollum scheurde, werd verbeurd verklaard.