Auto vliegt over de kop op spekgladde weg

Publicatie: do 05 januari 2017 16.00 uur

JUBBEGA - Een moeder en dochter zijn donderdag met de schrik vrijgekomen bij een eenzijdig ongeval op de Auke Hartstraweg bij Jubbega. De weg was op een bepaald gedeelte spekglad waardoor de bestuurster de macht over het stuur kwijt raakte. Een boom werd geraakt en de auto kwam op zijn zij tot stilstand. De vrouw reed op dat moment in de richting van de Leidijk.

De vrouw is door een medewerker van de solo-ambulance nagekeken op eventuele verwondingen. Ze kwam met de schrik vrij en is door de politie samen met haar dochter thuis gebracht. Berger Tolman heeft het voertuig uit de sloot getild en afgevoerd.

