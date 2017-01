Nieuw zwembad van 20 miljoen euro in Drachten

Publicatie: do 05 januari 2017 15.30 uur

DRACHTEN - Een nieuw zwembad van 20 miljoen euro aan de Sportlaan in Drachten. Dat is de ambitie van het college van B&W in de gemeente Smallingerland. Het nieuwe zwembad moet een plek krijgen op de plek waar nu het huidige 'wisselveld' is.

Door een zwembad op een nieuwe locatie te bouwen, hoeft het huidige zwembad niet een langere periode gesloten te worden. De renovatie op de oude plek zou verder een enorme investering vragen. Zwembad De Welle kan met het huidige onderhoudsniveau nog open blijven tot 2020. De nieuwbouw vergt een investering van zo'n 20 miljoen euro en de gemeente wil in gesprek met externe financieringsbronnen die meegaan betalen aan het project.

Het college van B&W verwacht in februari van dit jaar met een totaalbeeld te kunnen komen. De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit moeten nemen over het voorstel.