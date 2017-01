Dodelijk ongeval: hoogste werkstraf en rijverbod

Publicatie: do 05 januari 2017 14.15 uur

LEEUWARDEN - De 19-jarige Jirnsumer die bestuurder was van de auto die op 13 april op de Reinerswei bij Jirnsum verongelukte, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van drie jaar. Verder legde de rechtbank een voorwaardelijke celstraf op van een jaar, met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank stelde dat de Jirnsumer 'zeer onvoorzichtig' heeft gereden. Hij zou niet hebben geweten dat er niet genoeg veiligheidsgordels in zijn auto zaten; het dodelijke slachtoffer zat niet in de gordel.

Zorgplicht

De rechtbank vond dat het tot de 'zorgplicht' van de bestuurder hoorde om zich ervan te vergewissen dat de inzittenden een gordel droegen. De rechtbank zag een rechtstreeks verband met het ontbreken van de gordels en de fatale gevolgen van het ongeval.

Verder achtte de rechtbank bewezen dat de Jirnsumer met een hogere snelheid heeft gereden dan verantwoord was en ter plaatse was toegestaan. De gevolgen rekende de rechtbank de Jirnsumer zwaar aan. 'Door het handelen van verdachte zijn levens verwoest. De verdachte heeft de nabestaanden onherstelbaar leed toegebracht', aldus rechtbankvoorzitter Jolanda Lootsma.

Vrijheidsstraf ongewenst

Lootsma benadrukte dat de rechtbank er ook oog voor had dat de verdachte de noodlottige afloop van het ongeval nooit heeft gewild. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden. De rechtbank hield -in zijn voordeel- rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte. Ook het feit dat hij verstandelijk op een beneden gemiddeld niveau functioneert had een matigende werking op de straf. Omdat hij een baan heeft en een opleiding volgt, oordeelde de rechtbank dat een vrijheidsstraf 'ongewenst' was.

Kritiek op bestuurder

Bij het ongeval kwam een veertienjarig meisje uit Oudehaske om het leven. Zij zat achterin en niet in de gordel. Zij werd door de voorruit uit de auto gelanceerd, ze overleed in het weiland naast de sloot waar de auto in terecht was gekomen. Drie andere inzittenden, twee jongens van 16 en 17 jaar uit Jirnsum en een 16-jarige meisje uit Scharnegoutum, raakten zwaargewond. De bestuurder kwam er relatief goed van af. Hij heeft veel kritiek te verduren gekregen, vooral nadat bekend werd dat hij foto's had genomen van het wrak terwijl zijn gewonde vrienden er nog in lagen en het dodelijke slachtoffer vlakbij in het weiland lag. De foto's had hij gedeeld in een WhatsApp-groep van zijn werk. De rechtbank rechtbank gaat er vanuit het feit dat de Jirnsumer op sociaal gebied niet goed functioneert, te maken heeft met, wat de rechtbank noemde, 'dit onbeholpen gedrag'. 'Er was geen sprake van kwade opzet', aldus de rechtbank.

Brief burgemeester

De verlaagde Peugeot was in de laatste bocht voor Jirnsum uitgebroken. De auto botste tegen een boom en belandde in de sloot naast de weg. De politie zag dat de kilometerteller stil was blijven staan op 98 kilometer per uur. Eerder tijdens de rit van Grou naar Jirnsum zou de auto ook al bijna zijn uitgebroken. Onderweg zou het latere slachtoffer hebben gevraagd of de Jirnsumer langzamer wilde rijden. Het ongeval heeft voor veel onrust gezorgd in Jirnsum. Groepen jongeren die pro en contra de verdachte waren, kwamen tegenover elkaar te staan. De verdachte zou tot twee keer toe zijn mishandeld. Een aantal jongeren is aangeschreven door de burgemeester van Leeuwarden. Bij de behandeling van de zaak en ook bij de uitspraak was niet alleen uitzonderlijk veel politie aanwezig, er was ook veel publieke belangstelling.