25.000 euro schade tijdens jaarwisseling

Publicatie: do 05 januari 2017 13.30 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland schat de 'oud en nieuw' schade dit jaar op zo'n 25.000 euro. Bij een brandbult in de wijk De Venen in Drachten werd de grootste schade veroorzaakt. De opruim- en herstelkosten bedragen zo'n 15.000 euro. Verder zijn er afvalbakken en verkeersborden vernield, de schade wordt hiervan ingeschat op zo'n 10.000 euro.

De gemeente laat weten dat de jaarwisseling verder rustig is verholpen in Smallingerland. Het aantal vuurwerkklachten dat bij de gemeente binnenkwam, was minimaal. Bij controle werden verder vier illegale carbidlocaties aangetroffen. Er zijn op deze plekken gelijk maatregelen getroffen om het carbidschieten te stoppen.