Nieuwjaarsboot gaat weg, geen dwangsom voor ELP

Publicatie: do 05 januari 2017 13.15 uur

DRACHTEN - De 'nieuwjaarsboot' van de Eerste Lokale Partij in Smallingerland moet weggehaald worden. De boot is geplaatst op het terrein van een autobedrijf aan de Noorderhogeweg in Drachten. De gemeente legde een dwangsom op voor als de boot niet voor 15 januari weggehaald zou worden. De ELP heeft besloten om gehoor te geven aan de eis en de boot wordt donderdag weggehaald.

De gemeente heeft tweemaal een controle uitgevoerd op 22 december en 31 december 2016 waarbij de boot met reclame werd aangetroffen op het perceel aan de Omloop. Op grond van het bestemmingsplan De Swetten is: "het opslaan van gerede of ongerede materialen of goederen buiten gebouwen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, voer- en vaartuigen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan" niet toegestaan. Zo liet de gemeente Smallingerland weten.

Als de boot er na 15 januari 2017 nog had gestaan dan riskeerde de eigenaar van het perceel een dwangsom van 2500 euro per week met een maximum van 20.000 euro. Chiel Bolt van de ELP laat deze site weten: "We halen de boot donderdag weg en we gaan het maar niet uitlokken. Bij escalatie zou het in de toekomst voor oudjaarsverenigingen zoals de Folgeren ook over kunnen zijn en dat willen wij voorkomen."