Twee faillissementen in Gorredijk

Publicatie: do 05 januari 2017 09.53 uur

GORREDIJK - De rechtbank heeft deze week twee bedrijven uit Gorredijk failliet verklaard. Het gaat om fietszaak On Tour en grond-, weg en waterbouwer Schoterland.

Curator Piter van Zandbergen was tot dusver nog niet bereikbaar voor commentaar op het faillissement van Schoterland bv. Bekend is dat het al enige tijd niet florissant gaat met de aannemer. Het bedrijf bracht haar personeelsbestand dit jaar van achttien terug naar vijf medewerkers.

Het faillissement van een opdrachtgever, een strop na een bedrijfsovername en een geschil met de gemeente zouden aan de problemen bij Schoterland ten grondslag liggen. Het conflict met de gemeente Opsterland ging over over de aankoop van een kavel op bedrijventerrein Hellingbaas. De gemeente draaide de transactie na bezwaren uit de omgeving op het geplande gronddepot terug. Een besluit dat de aannemer volgens de eigenaar tienduizenden euro's kostte.

Het faillissement van fietszaak On Tour is door het bedrijf zelf aangevraagd en komt niet uit de lucht vallen. De winkel heeft al jaren met verliezen en te weinig omzet te kampen. De schuld is inmiddels opgelopen tot ongeveer drie-en-een-halve ton. Bij het bedrijf werken vijf mensen die vooralsnog op straat komen te staan. De fietszaak denkt overigens wel aan een doorstart, waarbij er meer op de markt van elektrische fietsen wordt gefocust.