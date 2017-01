Auto slaat over de kop op afrit van A7

Publicatie: do 05 januari 2017 09.33 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Op de snelweg A7 op de afrit Drachten richting Leeuwarden is donderdagochtend een auto over de kop geslagen. Dit kon gebeuren omdat de afslag spiegel glad was.

De gealarmeerde brandweer van Drachten en Ureterp hoefde niet in actie te komen omdat de vrouw zelfstandig het voertuig kon verlaten. De vrouw raakte niet gewond bij het ongeval.

Rijkswaterstaat heeft direct een strooiwagen gealarmeerd om de afrit te strooien. Tijdens het ongeval werd de rijbaan afgezet door Rijkswaterstaat om de berging veilig te laten verlopen.

