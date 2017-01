Bestuurders weer veel te snel bij Hiaure

Publicatie: do 05 januari 2017 08.29 uur

HIAURE - Bij een controle op de weg in Hiaure waar maximaal 60 kilometer per uur mag worden gereden, zijn woensdagmiddag opnieuw een aantal bestuurders betrapt. De politie deelde in totaal vier verbalen uit, waarvan de snelste coureur 105 kilometer per uur over de weg reed en nog net zijn rijbewijs mocht houden.

Alle vier bekeuringen waren voor forse snelheidsovertredingen: 91km, 102km, 104km en 105 km per uur. Volgens de politie kwamen twee bestuurders uit de directe omgeving van Hiaure.

Hiaure is een van de zogeheten klachtlocaties. Er werd gecontroleerd op de Ham in Hiaure. Omwonenden hadden meermalen over de verkeersovertreders geklaagd en dat blijkt dus terecht.