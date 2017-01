Dubbeldekker in botsing met auto bij Bartlehiem

Publicatie: wo 04 januari 2017 17.51 uur

WYNS - Op de splitsing van de doorgaande weg van Bartlehiem met de Wierewei bij Wyns zijn woensdag rond 17.25 uur een dubbeldekker bus en een auto met elkaar in botsing gekomen. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. De dubbeldekker is vermoedelijk afkomstig uit België aangezien de bus een Belgisch kenteken heeft.

Bij het ongeval is één persoon gewond geraakt. Deze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer van Leeuwarden werd ook gealarmeerd voor het ongeval maar keerde onverrichter zake weer terug naar de kazerne.

FOTONIEUWS