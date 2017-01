Eddy,Erik,Marianne en CornÃ© winnen Surhuisterveen

Eddy,Erik,Marianne en Corné winnen Surhuisterveen

Publicatie: wo 04 januari 2017 17.10 uur

SURHUISTERVEEN - Amateurs



Kersvers wereldkampioen Eddy van IJzendoorn liet er in Surhuisterveen geen gras over groeien. Vanuit het vertrek nam de winnaar van het vorige jaar bij de amateurs het heft in handen. De rest volgde op respectabele achterstand. De koersomstandigheden waren verre van ideaal. Winterse buien, harde wind met zo nu en dan een waterig zonnetje zorgden ervoor dat het parcours steeds zwaarder werd. “Het was heel zwaar, het werd steeds modderiger, vertelt Van IJzendoorn aan de meet. “Even mooie test voor het Nederlands kampioenschap komende zaterdag. Zondag word ik weer elite-renner.” Achter de superieure oud-prof uit Tiel finishten Atze ten Brinke en Daan Germs als tweede en derde.

Uitslag:

1 Eddy van IJzendoorn, Tiel

2 Atse ten Brinke, Lichtenvoorde

3 Daan Germs, Tubbergen

4 Tommy Oude Elferink, Mijdrecht

5 Bart de Veer, Vreeland

6 Daan de Jonge, Axel

7 Bart Ursem, Andijk

8 Arthur Rutte, Haarlem

9 Luuk van Vliet, Den Haag

10 Bas de Bruin, Uithoorn



Masters

Erik Dekker, de geroutineerde oud-prof, is in het veld ook een kanjer. De Drent zegevierde woensdag overtuigend bij de masterkoers van de Centrumcross.

Direct was Dekker op zijn post na het startschot van Eelkje Ruiter van Ruma Transport. Tino Haakman drong aan, maar moest toezien dat Dekker niet te achterhalen was.

"Pittig”, luidde het oordeel van Dekker over de koers. ,,De omstandigheden werden steeds pittiger”, aldus de tweevoudige winnaar van de Profronde Surhuisterveen. ,,Maar dit was mijn parcours. Mooie lange stukken en gaan.”



Uitslag:



1 Erik Dekker, Hedel

2 Tino Haakman, Enkhuizen

3 Sven Kuschla, Hannover

4 Lars Rietveld, Oudewater

5 Johan Dussel, Eelde

6 Nils ten Brinke, Apeldoorn

7 Tijmen Kamphuis, Lochem

8 Jim Koren, Zeewolde

9 Jan de Vries, Nijeholtpade

10 Vladi Riha, Bremen (Dld)



Vrouwen



Marianne Vos heeft in Surhuisterveen haar goede vorm bevestigd. De oud-wereldkampioen koerste woensdag bij de vrouwenkoers van de Centrumcross onbedreigd naar de zege.

,,Het gaat steeds beter”, aldus Marianne Vos over haar vorm. Vos lijkt meer en meer in de buurt te komen van de vorm die haar in het verleden naar grote successen voerde.

Bij de 22ste editie van Centrumcross bleef Marianne Vos haar eigen wedstrijd rijden. De inwoonster van Babyloniënbroek, die graag in Surhuisterveen koerst, sprak van één van de zwaardere edities. ,,Het was ook glad”, aldus Vos over de omstandigheden.

Vanaf de start nam Vos het initiatief. ,,Het was niet mijn bedoeling om al in de eerste ronde weg te rijden. Het was de eerste keer dit seizoen dat dit mij lukte en daar was ik blij om.”

Op ruime achterstand was er een spannend gevecht om de tweede en derde plek tussen de Belgische Alicia Franck en Yara Kastelijn uit Neerkant. In de voorlaatste ronde verraste Kastelijn de Belgische bij de brug. Yara Kastelijn: ,,Ik was iets sneller de trap op, daarna kon ik de voorsprong vasthouden.” ,,De trap was iets te hoog voor mij”, bekende Alicia Franck.

Laura Krans uit De Wilp werd met een tiende plaats de hoogst geklasseerde regiorijdster. Nederlands kampioen op de weg, Anouska Koster uit De Westereen, werd zestiende, net voor Wendy Oosterwoud uit Ureterp.



Uitslag:



1 Marianne Vos, Babyloniënbroek

2 Yara Kastelijn, Neerkant

3 Alicia Franck, Lochristi (B)

4 Manon Bakker, Swifterbant

5 Fleur Nagengast, Beilen

6 Julia Boschker, Woerden

7 Floor Weerink Exloo

8 Lizzy Witlok, Eindhoven

9 Karlijn Swinkels, Handel

10 Laura Krans, De Wilp



Elite/Profs:

Corné van Kessel heeft zijn Centrumcross-titel geprolongeerd. Na een enerverende strijd eindigde Van Kessel woensdag in Surhuisterveen op de hoogste trede van het podium voor Lars Boom.

Op een steeds zwaarder en moeilijker begaanbaar parcours maakten Van Kessel en Boom er een waar spektakel van, dat pas in de laatste ronde werd beslist. In het begin van de koers wist ook Lars van der Haar zich nog met de leiding te bemoeien. Hij miste echter na zijn blessure nog het nodige wedstrijdritme. “De laatste ronden werd het zwaar, maar ik ben blij dat ik weer zo ver bij”, zei het meteen na de koers.

Lars Boom moest een extra inspanning leveren toen in het begin van de wedstrijd zijn tube afliep. Toch wist hij snel weer aansluiting te krijgen bij Corné van Kessel. “Dat gaf een goed gevoel”, liet Boom meteen na afloop weten.

Het venijn zat in de staart. In de voorlaatste ronde probeerde Van Kessel een demarrage te plaatsen. Met een uiterste inspanning wist Boom toch weer aan het wiel te komen. Bij het ingaan van de laatste ronde was niet te voorspellen wie zich als winnaar mocht laten huldigen. Toen Van Kessel in de laatste ronde een stuurfout maakte leek de winst te gaan naar Lars Boom, sinds vier dagen koersend in het shirt van Lotto-Jumbo.

Maar ook Boom gleed onderuit op het loodzware parcours. Deze fout bleek beslissend. Het betekende dat Corné van Kessel op herhaling ging na zijn overwinning van het vorige jaar. “Lars en ik hebben er een echte wedstrijd van gemaakt, waarbij we beiden hebben gereden voor de overwinning. We maakten ook beiden fouten.” Lars van der Haar werd op zo’n twintig seconden derde.

Plaatselijk favoriet Gosse van der Meer kwam na de eerste ronde als derde door, zijn uiteindelijke tiende plaats was knap in het sterke deelnemersveld.

Uitslag:



1 Corne van Kessel, Herentals (B)

2 Lars Boom, Vlijmen

3 Lars van der Haar, Woudenberg

4 Joeri Adams, Minderhout (B)

5 Patrick van Leeuwen, Hilvarenbeek

6 Emil Hekele, Lostice (Tsj)

7 Stan Godrie, Zundert

8 Niels Wubben, Dorst

9 Daan Hoeyberghs, Mol (B)

10 Gosse van der Meer, Surhuizum

