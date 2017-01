Harkemaster vergokte duizenden euro's van ouders

Publicatie: wo 04 januari 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een oud-inwoner van Harkema (27) was verslaafd aan speed en online pokeren. Dat pokeren deed hij stiekem met het geld van zijn ouders. Hij kende de inloggegevens van het internetbankieren van zijn ouders. De ouders wisten niet hoe online bankieren in zijn werk ging, ze werden daarbij geholpen door hun zoon. In ongeveer een half jaar tijd had de Harkemaster ruim 11.000 euro van het geld van zijn ouders vergokt.

Begin april vorig jaar was hij begonnen. Hij ging er tot eind augustus, tot zijn broer tot de ontdekking kwam wat er met geld van de ouders gebeurde. De Harkemaster had regelmatig geld naar zijn eigen rekening overgemaakt, maar hij had ook wel bedragen direct naar de pokersites overgemaakt. Dat deed hij soms wel tien keer op een dag.

Dinsdag zei hij tegen politierechter Tom Wiersma dat hij spijt had. Sinds aan het licht was gekomen wat hij had gedaan, willen zijn ouders niets met hem te maken hebben. De ouders waren niet naar de rechtbank gekomen. 'Het is heel jammer dat ze hier niet zijn', zei de verdachte. Hij zei dat hij spijt heeft. Hij is inmiddels verhuisd van Harkema naar Drachten.

Volgens hem had zijn drugsverslaving de gokverslaving in de hand gewerkt. Zijn zucht naar drugs en gokken zou sterker zijn geweest dan het besef dat hij bezig was zijn ouders te bestelen. 'Een misselijk strafbaar feit', vond officier van justitie Esther van Slooten. 'De ouders hebben verdachte in goed vertrouwen de inlogcodes gegeven', aldus de officier. Door een tussentijds verblijf in de gevangenis zou de man inmiddels zijn afgekickt van de drugs.

Nadat hij vrijkwam, heeft hij zich bij de verslavingszorg gemeld. Hij is bereid om alles terug te betalen. Dat zal ook wel moeten, de rechter bepaalde dat de Harkemaster ruim 11.000 euro aan zijn ouders moet terugbetalen. Hij kreeg een werkstraf van 80 uur plus een voorwaardelijke celstraf van twee maanden, met een proeftijd van drie jaar. De rechter plaatste hem onder toezicht van de reclassering en hij zal zich moeten laten behandelen voor zijn verslavingen.