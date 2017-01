Onregelmatigheden in wegdek Centrale As

Publicatie: wo 04 januari 2017 14.28 uur

BURGUM - Er zijn onregelmatigheden geconstateerd in het wegdek van de Centrale As bij Burgum. Om de onregelmatigheden te gaan onderzoeken is de rechter rijstrook in en bij het aquaduct (richting Hurdegaryp) afgezet zodat er onderzoek gedaan kan worden. De afzetting werd dinsdagmiddag ingesteld.

De provincie laat weten dat er water naar boven komt langs de kant van de weg. Dat moet onderzocht worden. Het is onduidelijk hoelang het onderzoek gaat duren. Het opkomende water heeft volgens de provincie geen relatie met water dat vrijkomt in het talud. De folieconstructie laat op dat punt nog teveel water door. Sinds de opening van de autoweg draaien daar twee pompen om overtollig water weg te pompen.

Vanwege de afzetting geldt ter plaatse een maximum snelheid van 50 km/u. De afzetting is tevens geplaatst voor de veiligheid van de weggebruikers op de Centrale As.