Onterecht beschuldigd van kinderporno op Facebook

Publicatie: wo 04 januari 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Op de eerste politierechterzitting van het nieuwe jaar is een 27-jarige inwoner van Drachten wegens belediging en bedreiging veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur. De Drachtster heeft begin juli vorig jaar iemand via Facebook uitgemaakt voor 'achterlijke kankerdebiel'. De Drachtster dacht dat de ander zich schuldig had gemaakt aan het verspreiden van kinderporno.

Achteraf bleek dat niet te kloppen. De Drachtster had via zijn schoonfamilie verhalen over het slachtoffer gehoord. Hij kreeg te laat in de gaten dat de schoonfamilie hem had opgejut. Toen had hij het slachtoffer al onterecht beschuldigd en het bericht geplaatst dat hij van diegene wel even 'de schedel in stukken' zou splijten.

De Drachtster heeft een lichte verstandelijke beperking, hij is makkelijk te beïnvloeden. Het slachtoffer heeft veel last gehad van de verhalen die het Facebookbericht had losgemaakt. De man wilde 500 euro smartengeld. Rechter Tom Wiersma oordeelde dat de schadeclaim onvoldoende onderbouwd was en verklaarde de vordering niet-ontvankelijk.

De rechter nam de eis van officier van justitie Esther van Slooten over en legde een geheel voorwaardelijke werkstraf op van 50 uur. De Drachtster komt onder toezicht van de reclassering. 'Dit soort uitlatingen via Facebook kan echt niet'. Hier spreekt iets uit van, ik ga je iets aandoen', zei de rechter.