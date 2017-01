Inzittenden ongedeerd na glijpartij Skieding

Publicatie: di 03 januari 2017 22.55 uur

OPENDE - De beide inzittenden van een persoenenwagen zijn dinsdagavond ongedeerd gebleven nadat ze op De Skieding bij Opende met hun auto in een sloot belandden. De auto reed in de richting van de snelweg A7, toen de bestuurder af wilde slaan richting Ureterp. Hij verloor daarbij de macht over het stuur en belandde in de sloot aan de linkerkant van de weg.



De bestuurder en een inzittende vrouw kwamen met de schrik vrij. De beschadigde auto werd door berger Collewijn uit Nuis uit de sloot gehaald en meegenomen. Het verkeer werd na het ongeval door de politie over één baan geleid.

