@WORK verhuisd naar voormalig postkantoor

Publicatie: di 03 januari 2017 20.39 uur

KOLLUM - @WORK Personeelsdiensten is verhuisd naar het voormalig postkantoor aan de Eyso de Wendtstraat 11 te Kollum. Het pand is een Rijksmonument en is daarom zorgvuldig gerestaureerd met behoud van historische elementen. Zo is bijvoorbeeld het oude postloket met de prachtige oude details in ere gelaten. Na een aantal drukke klusmaanden kon het monumentale pand afgelopen week worden betrokken.

Het oude pand van @WORK Personeelsdiensten aan de Voorstraat in Kollum werd door groei een maatje te klein. Daarom werd er het afgelopen jaar gezocht naar een vervangend pand op een mooie zichtlocatie in het centrum van Kollum. Dat werd gevonden in het voormalig postkantoor. Het pand biedt voldoende ruimte aan het vierkoppige team. Naast de vestiging in Kollum heeft @WORK ook een vestiging in Drachten.

Eigenaresse Rommie Woudstra merkt dat de vraag naar flexibel personeel enorm aantrekt. "Het aantal mkb-bedrijven uit Noordoost Friesland dat bij ons aanklopt neemt toe. In ons nieuwe pand in Kollum kunnen we onze klanten nog beter bedienen en hebben we meer ruimte om mensen te ontvangen. Het is een bekende locatie in Kollum en de bereikbaarheid is heel goed. Ik vind het heel belangrijk dat we dichtbij bij onze opdrachtgevers en flexwerkers zitten en zij andersom ook gemakkelijk bij ons kunnen aankloppen. Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop."

@WORK Personeelsdiensten heeft in totaal dertien personeelsleden verdeeld over twee vestigingen.