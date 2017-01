Centrumcross: eerste veldrijders al op verkenning

Publicatie: di 03 januari 2017 20.01 uur

SURHUISTERVEEN - Dinsdagmiddag gingen in Surhuisterveen de eerste veldrijders al op verkenning langs het parcours van de Centrumcross.

Surhuisterveen is klaar voor de 22ste editie van de Internationale Centrumcross op woensdag 4 januari a.s. “De afgelopen weken is er heel wat werk verzet door de vele vrijwilligers,” vertelt voorzitter Albert Helfrich van Stichting Wielercomité Surhuisterveen. “Hartverwarmend om met elkaar de schouders onder het evenement te zetten. Geweldig.”

Met het oog op het Nederlands kampioenschap veldrijden 2018 in Surhuisterveen moest er dit keer extra werk verzet worden aan het parcours. “Maar ook dat karwei is op een haar na gevild. Wij zijn benieuwd naar de reacties van de deelnemers.”

Ook het deelnemersveld krijgt langzamerhand vastere contouren. “Met wereldtopper Lars van der Haar, meervoudig wereldkampioen Lars Boom en de winnaar van vorig jaar Corné van Kessel hebben wij een mooi affiche,” meldt Helfrich. “Daarnaast staan ook Thijs van Amerongen, Boy van Poppel, Stan Godrie, de jonge Belg Jappe Jaspers en Jens Dekker, wereldkampioen bij de junioren, aan de start op De Kolk. Een mooi veld met deelname ook van Duitse, Belgische, Tsjechische en zelfs Japanse deelnemers. Benieuwd zijn wij ook naar het optreden van Gosse van der Meer. De Surhuizumer heeft internationaal een aantal sterke prestaties neergezet. Voor de supporters een unieke gelegenheid om hem live te volgen en aan te moedigen.”

Bij de vrouwen zijn alle ogen gericht op Marianne Vos. De zevenvoudige winnares van de Centrumcross, die na een jaar afwezigheid, haar rentree vierde in de Scheldecross in Antwerpen met een vierde plaats, is in Surhuisterveen de te kloppen vrouw. Ondertussen won ze de Wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder en Nieuwjaarsdag de GP Sven Nys in Baal. De tegenstand voor de Brabantse komt van de Britse Helen Wyman, Yara Kastelijn, Manon Bakker en Fleur Nagengast, wereldkampioene bij de junior-vrouwen. Voor de crossliefhebbers uit de regio is ook het optreden van Laura Krans uit De Wilp interessant. In nationale wedstrijden is ze niet uit de top-tien weg te denken.

De amateurs bijten om 11.30 uur het spits af. Kanshebbers is onder meer Eddy van IJzendoorn. In deze categorie is Gerard Wijma de thuisrijder. Erik Dekker is één van de favorieten bij de masters.

De wedstrijden voor de vrouwen en de profs zijn via de livestream te volgen op LC.nl en Podium.TV, ook zijn de wedstrijden live op PodiumTV (Ziggo kanaal 35, Kabelnoord kanaal 19)

