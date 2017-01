Auto rijdt rechtdoor de sloot in

Publicatie: di 03 januari 2017 19.50 uur

WIJNJEWOUDE - Dinsdagavond is bij Wijnjewoude.een auto met twee inzittenden in de sloot beland.

Het eenzijdige ongeval gebeurde op de parallelweg van de N381. Terplekke maakt de parallelweg een haakse bocht. Doordat de lantaarnpalen in de betreffende bocht niet branden, valt de bocht in het donker niet op.

Beide inzittenden zijn met de schrik vrijgekomen. De twee terplekke gekomen ambulances konden dan ook al snel terug naar hun post.

Dat het in de betreffende bocht wel vaker mis is gegaan, blijkt wel uit de sporen in de berm. Of het schrikhek al plat lag door een eerdere aanrijding of dat dit bij het ongeval van vandaag omver is gereden, is niet bekend.

Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald en voor afsleep gezorgd.

