Schrik en hoop na brand bij autorestaurateur

Publicatie: di 03 januari 2017 17.50 uur

WIJNJEWOUDE - De klassieke Amerikaanse auto's konden worden gered, maar de schade na de brand bij Weenywoody Classic Cars in Wijnjewoude wordt door eigenaar Willem Zijlstra toch nog op 50.000 tot 100.000 euro geschat. "Enorm geschrokken, maar gelukkig mankeren we verder niets."

De brand ontstond maandagavond, nadat er eerder nog aan de auto's werd gewerkt. Door adequaat ingrijpen van de brandweer bleef de schade beperkt tot het achterste deel. Door de hitte is wel al het isolatiemateriaal verbrand, zijn lichtstralen kapot gegaan, is de elektriciteit verschroeid en ging de zolder verloren. "Van de verzekering hopen we snel uitsluitsel te kunnen krijgen, zodat er een aannemer aan de slag kan met het herstel."

Een auto, die voor de brand werd gerestaureerd, zal opnieuw onder handen genomen moeten worden. Die heeft roetschade en een achterlicht is kapot gegaan. Grootste probleem is echter de elektriciteitsvoorziening in de garage. "We hebben geen stroom dus kunnen eigenlijk niets. Een alternatieve locatie is er niet."

De brand heeft ook een groot aantal onderdelen vernield. "Omdat wij werken aan bijzondere auto's zijn die lastig te verkrijgen." Zijlstra is echter hoopvol. Hij is er van overtuigd dat de loop wel weer in de zaak komt. Ook met zijn neef, die na het inademen van rook nog met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht, gaat het naar omstandigheden goed. "Hij heeft een brandblaar onder zijn voet, dus dat is wel pijnlijk. De schrik zit er flink in, maar het had ook nog veel erger kunnen zijn."