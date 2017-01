Huis van de maand: de Goudtsjeblomstrjitte 34

Publicatie: di 03 januari 2017 14.35 uur

KOOTSTERTILLE - Vraagprijs: € 175.000 Kosten koper

De indeling is als volgt: entree/hal in voorgevel, gemoderniseerd toilet (2012), kelder/provisiekast, vernieuwde meterkast met 7 groepen en 2 aardlekschakelaars. Doorzon woonkamer ca. 7 x 3.75m met een massieve eikenhouten vloer (momenteel ligt er vloerbedekking overheen) en een fraai vrij uitzicht over een breed grasveld met wandelpaden. Moderne open keuken (2006) met aanrecht in hoekopstelling v.v. inbouw vaatwasser, koelkast, combi-magnetron en inductie kookplaat.

De vloer is voorzien van laminaat vloertegels. Vanuit de keuken toegang tot de bijkeuken met aansluitmogelijkheid voor wasapparatuur en de opstelling van de Intergas Combi Hr ketel (2014). Loopdeur naar achtererf en terras. Aansluitend aan de bijkeuken is de werk/studeerkamer van ca. 3 x 2.75m, die eventueel ook als slaap- of badkamer is aan te wenden.

Op de eerste verdieping aan de achterzijde 2 slaapkamers van resp. ca. 4.10 x 3.75m en 3 x 2.5m. Aan de voorzijde een slaapkamer van ca. 3 x 2.5m. De badkamer is in 2012 gemoderniseerd en heeft een douchehoek en een modern wastafelmeubel. Tevens is er toegang tot het balkon.

Vanaf de overloop is een luik met vlizotrap naar de bevloerde zolder met een nokhoogte van ca. 1.75m.

Garage van ca. 7.5 x 6m, aan de buitenzijde bekleed met gewolmaniseerd hout, aan de binnenzijde met chipwood platen. Mooie egale betonvloer, 2 sectionaldeuren en vaste brede trap naar de zolder met een nokhoogte van 2m. Dak met dakpanplaten. Oprit geschikt voor 2 auto’s.

Het achtererf is ruim, veelal bestraat en voorzien van enkele borders. Er is volop privacy en zon in de afgeschermde zijtuin.

In 2002 zijn alle kozijnen vernieuwd; hardhout met isolatieglas

Intergas combi ketel van bouwjaar 2014

Badkamer en toilet in 2012 gemoderniseerd

Spouwmuur is recent nageïsoleerd

Isolerende dakplaten aangebracht

In 2011 is het huis aan de buitenzijde volledig geschilderd

Laat u verrassen door dit complete en verzorgde huis, klik hier voor meer informatie!