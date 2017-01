Brandstofbende actief in de regio

Publicatie: di 03 januari 2017 14.05 uur

SURHUISTERVEEN - Een brandstofbende is momenteel actief in de regio. Ze hebben het voorzien op gewone auto's en boren een gat in de tank om bij de benzine te komen. Op Facebook wordt gewaarschuwd voor de dieven en er zijn meldingen uit diverse dorpen waaronder Drogeham, Eastermar, Jistrum, Kootstertille en Surhuisterveen.

De politie van Burgum laat weten dat er in elk geval drie aangiftes zijn binnengekomen. Zo werd een auto op het Langhof in Jistrum het doelwit van brandstofdiefstal. Aan de Snakkerbuorren in Eastermar en de Sânnen in Drogeham werden de andere twee voertuigen bestolen van brandstof.

De politie roept gedupeerden op om zich te melden en aangifte te doen. Mogelijk zijn er ook al aangiftes via internet gedaan (die nog niet bekend zijn).

Een lezeres meldt deze site dat haar benzinetank in september vorig jaar werd 'leeggeboord' in Bakkeveen. De auto stond geparkeerd op een parkeerterrein van camping 't Hout en destijds zouden meerdere auto's bestolen zijn van brandstof.