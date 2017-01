Kruising bij gemeentehuis gaat op de schop

Publicatie: di 03 januari 2017 13.25 uur

BURGUM - De kruising bij het gemeentehuis in Burgum gaat dinsdag 10 januari op de schop. Er zal een rotonde worden aangelegd. Het kruispunt zal hierdoor drie maanden lang (vrijwel) niet gebruikt kunnen worden voor het verkeer.

Er zal alleen nog verkeer mogelijk zijn via een reeds aangelegde 'bypass' die vanaf de brug aangesloten is op de Raadhuisweg. Voor fietsers is een klein fietspad aangelegd vlakbij het gemeentehuis. Zij kunnen voor het gemeentehuis langs fietsen en komen vervolgens uit bij de bushalte op de Raadhuisweg. Op deze plek zal ook een oversteekplaats worden aangelegd zodat fietsers de weg veilig kunnen oversteken.

Doordat de G.W. Navislaan ook wordt afgesloten voor autoverkeer zullen automobilisten via Burgum (Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg, Kwekersstrjitte, etc.) of de Centrale As moeten omrijden. De kruising bij de voormalige ABN-Amrobank is de dichtsbijzijnde plek om over te steken.

Rijd Burgum binnen vanaf goede kant

De gemeente adviseert om vooraf goed na te denken waar u moet zijn in Burgum. De belangrijkste omleidingsroute is de Centrale As dus het is van belang om via de ovonde bij Quatrebras te rijden als u bijvoorbeeld in Burgum Noord moet zijn. Dit geldt ook voor vrijwel alle plekken ten westen van de doorgaande weg. Het oosten van Burgum is goed toegankelijk via de brug en de by-pass op de kruising bij het gemeentehuis.

FOTONIEUWS