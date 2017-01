Politie schiet hond van man uit Dongeradeel dood

Publicatie: di 03 januari 2017 11.17 uur

LEEUWARDEN - Drie losgebroken honden hebben maandagavond in Leeuwarden voor commotie gezorgd. Eén van de honden was zodanig agressief richting passanten en een medewerker van de dierenambulance dat een agent genoodzaakt was de hond te doden. De honden, eigendom van een 44-jarige man uit de gemeente Dongeradeel, bleken te zijn uitgebroken van een bedrijfsterrein aan de James Wattstraat.

Voorbijganger aangevallen

Het begon allemaal op het moment dat op het industrieterrein een voorbijganger werd aangevallen door één van de honden. Bij aankomst van de politie lukte het om twee van de drie honden onder controle te krijgen en aan te lijnen. Daarbij kregen de agenten hulp van de dierenambulance. De derde hond bleek spoorloos maar kwam vanuit het niets richting de aangelijnde honden en viel deze direct aan. Daarnaast greep het nog loslopende dier de medewerker van de dierenambulance.

Gebruik pepperspray en dienstwapen

Ondanks meerdere pogingen de honden van elkaar los te krijgen en de vrijwilliger van de dierenambulance te ontzetten, bleef de agressieve hond zich vastbijten. Zowel het gebruik van pepperspray als een waarschuwingsschot hadden geen effect. Toen de hond uiteindelijk los liet, rende hij achter een passerende fietser aan. Die wist zich in veiligheid te brengen. Nadat de hond zich vervolgens richting een agent keerde en omdat de veiligheid voor omstanders in het geding was, werd het dier met een dienstwapen neergeschoten.

44-jarige eigenaar meldt zich

De drie honden bleken achteraf te zijn uitgebroken van een bedrijfsterrein aan de James Wattstraat. De dieren waren niet gechipt waardoor de eigenaar niet achterhaald kon worden. De eigenaar, een 44-jarige inwoner van de gemeente Dongeradeel, meldde zich echter even later bij de plaats van het incident. Hij was verrast over het uitbreken van zijn honden en gaf aan het incident te betreuren. De medewerker van de dierenambulance is vanwege zijn verwondingen aan een arm door een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De twee honden die onder controle werden gebracht zijn overgeleverd aan de eigenaar. Hij wordt aansprakelijk gesteld voor de aangebrachte schade en letsel. De politie onderhoudt contact met hem om vervolgafspraken over de afhandeling van het incident te maken.