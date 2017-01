Brand bij Weeny Woody in Wijnjewoude

Publicatie: ma 02 januari 2017 22.45 uur

WIJNJEWOUDE - Aan de Merkebuorren in Wijnjewoude is maandagavond bij Classic Weeny Woody Cars brand uitgebroken. Het brandweerkorps van Ureterp was snel terplekke, gevolgd door het korps van Jubbega. Door een binnenaanval te doen, kon de brand beperkt blijven tot het achterste deel van de loods.

De klassieke auto's liepen hooguit enige rookschade op. Ze zijn door de brandweer uit de loods gereden. Aangezien er een vijver tegenover het brandadres was, hoefde de waterwagen van Oldeberkoop niet in actie te komen. Deze was, evenals de ladderwagen van Drachten, wel terplekke.



Er was in de avond nog aan auto's gewerkt. De eigenaar heeft zelf nog een poging gedaan om de brand te blussen. Hierbij heeft hij rook ingeademd. Een ter plaatse gekomen ambulance heeft de man overgebracht naar het ziekenhuis. Rond 23.15 was de brand meester en kon worden begonnen met nablussen.







