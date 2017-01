Auto uitgebrand in Eastermar

Publicatie: ma 02 januari 2017 21.15 uur

EASTERMAR - Een auto is maandagavond uitgebrand aan het Sytskelân in Eastermar. De brandweer van Drogeham werd rond 20.05 uur gealarmeerd voor de brand. Bij aankomt van de brandweerlieden stond de auto in lichterlaaie. Het voertuig stond geparkeerd op een oprit van een woning.

De brandweer heeft de brand geblust en de auto op de oprit van de woning geduwd zodat voetgangers weer gebruik kunnen maken van de stoep.







Bekijk video

FOTONIEUWS