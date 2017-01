Zorgverzekeraar exploiteert restaurant Sionsberg

DOKKUM - De Friesland Zorgverzekeraar is de nieuwe exploitant van het restaurant in zorgcentrum Sionsberg in Dokkum. De zorgverzekeraar zal de exploitatie op zich nemen totdat er een andere exploitant is gevonden.

Het restaurant werd voorheen gerund door ZuidOostZorg. De zorgverlener besloot eind november te stoppen met Sûnenz in Dokkum. Het restaurant was hier onderdeel van. Sionsberg en De Friesland hebben nu de stap gezet om het restaurant weer open te stellen. Op maandag tot en met vrijdag kunt u er van 8.00 uur tot 17.00 uur terecht.