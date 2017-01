Sumarder jeugd betaalt feest uit eigen zak

SUMAR - Al jaren is de brandbult een traditie in Sumar. Van heinde en verre weten mensen de brandbult te vinden en dagen van te voren is het een aan- en afrijden van auto's, trekkers met wagen, en bedrijfswagens.

De jeugd zelf rijdt met 3 trekkers en wagens om brandbaar materiaal bij de mensen thuis op te halen. De bult groeit ieder jaar. Bedrijven uit de regio stellen belangeloos hun materiaal beschikbaar, zodat de brandbult op de juiste plaats en hoogte wordt gebracht. Over belangstelling heeft Sumar niet te klagen, gedurende het opbouwen komen mensen langs voor de gezelligheid.

Dit jaar ontstond spontaan het idee een tent te plaatsen, het terrein 'smûker' te maken, en een grote vuurwerkshow toe te voegen aan het geheel. De jeugd lapte de centen met zijn allen, het dorp kreeg hier ruchtbaarheid aan en dorpsbewoners kwamen langs met oliebollen, gebakken rollades, en geheel verzorgde hapjes. Voor 12 uur was het al gezellig druk.

Na 12 uur liep het hele dorp uit, jong en oud, om elkaar de nieuwjaarswensen over te brengen en onder het genot van een hapje en een drankje de vuurwerkshows bij te wonen. Het was tot in de vroege uurtjes gezellig.