Verdachte spuitincident in feesttent gehoord

Publicatie: ma 02 januari 2017 14.40 uur

DAMWâLD - De 18-jarige Damwâldster die tijdens de jaarwisseling met een spuitbus heeft gespoten in de feesttent van Damwâld is inmiddels door de politie gehoord. De verdachte is na zijn verhoor - na overleg tussen de politie en de officier van Justitie - weer heengezonden.

De politie heeft het incident nog in onderzoek. Het is bij de recherche nog niet precies duidelijk met welke stof in de feesttent is gespoten. Wel is bekend dat de verdachte een spuitbus heeft gebruikt. Dat gebeurde op het moment dat hij ruzie kreeg met een andere bezoeker van het feest.

Nadat het politie-onderzoek is afgerond, zal er proces-verbaal worden opgemaakt en zal de verdachte zich moeten verantwoorden voor de rechter of krijgt hij een geldboete.