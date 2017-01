Premier Mark Rutte vierde jaarwisseling in Warten

Publicatie: ma 02 januari 2017 10.34 uur

WARTEN - Minister-president Mark Rutte heeft de jaarwisseling gevierd in Warten. Dat melden diverse inwoners van het dorp.

Tijdens de vuurwerk-show rond 0.45 uur was hij aanwezig bij het sportveld in het dorp. Na de show is hij weer weggegaan.