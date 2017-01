Dongeradeel: 14 onterechte uitkeringen in 2016

Publicatie: ma 02 januari 2017 10.24 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel heeft in 2016 van 14 mensen de uitkering stopgezet na een onderzoek van de sociale recherche. Dat blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van politieke partij Dongeradeel Sociaal. De ten onrechte verleende bijstand teruggevorderd door de gemeente. Mogelijk loopt het aantal fraudeurs nog op, want er zijn nog 12 onderzoeken in behandeling.

In totaal werden er in 2016 55 onderzoeken ingesteld. Van 29 gevallen is de uitkering terecht gebleken. De gemeente is verplicht met elk signaal met betrekking tot mogelijke fraude iets te doen. Er zijn vervolgens verschillende manieren om een onderzoek uit te voeren. Soms kan worden volstaan met digitaal rechercheren en dossieronderzoek, soms worden waarnemingen gedaan voor korte of langere tijd. "In sommige gevallen wordt de betrokkene uitgenodigd voor een gesprek met de Bijzonder Controleur om de ontvangen signalen te bespreken", zegt de gemeente over de sociale recherche.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen anonieme en niet anonieme tips. Elk signaal wordt serieus genomen en moet door de gemeente bekeken worden Wanneer er voldoende materiaal is verzameld

kan een volgende stap een onaangekondigd huisbezoek zijn. Dongeradeel Sociaal vroeg zich ook af wat er met de onderzochte personen gebeurt als blijkt dat deze niets te verwijten valt. "Wanneer het onderzoek geen of onvoldoende bewijs van fraude oplevert is er geen sprake van vervolgacties", laat de gemeente weten.