Holwerder (58) mist vingertoppen na ongeval

Publicatie: zo 01 januari 2017 20.21 uur

HOLWERD - Een 58-jarige man uit Holwerd is tijdens de jaarwisseling gewond geraakt aan zijn hand. De politie laat weten dat het slachtoffer twee vingertoppen moet missen. Hij is in de nacht per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.