Matige opkomst bij nieuwjaarsduik Surhuisterveen

Publicatie: zo 01 januari 2017 17.10 uur

SURHUISTERVEEN - Zowel onder het publiek, als onder de deelnemers, was de opkomst op Nieuwjaarsdag matig bij de Nieuwjaarsduik in de Haven van Surhuisterveen. Toch was de organisatie dik tevreden.

Rond de Haven liepen een zweminstructeur, een man in een waadpak en de EHBO rond om alles in goede banen te leiden. Overigens is het water in de Feanster Haven niet dieper dan ongeveer 1,50 meter.

