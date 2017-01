Weinig deelnemers bij nieuwjaarsduik in Drachten

Publicatie: zo 01 januari 2017 15.48 uur

DRACHTEN - Het aantal deelnemers van de nieuwjaarsduik in Drachten is dit jaar flink lager dan vorig jaar. Op deze nieuwjaarsdag maakten 40 zwemmers een duik in tegenstelling tot de 132 mensen van vorig jaar.

Ook dit jaar was de vijver achter zwembad De Welle het toneel van de nieuwjaarsduik. De start werd gedaan door burgemeester Tjeerd van Bekkum van de gemeente Smallingerland. De nieuwjaarsduik was georganiseerd door de reddingsbrigade van Drachten.

