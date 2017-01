Jongen (17) plast tegen politieauto in Wergea

Publicatie: zo 01 januari 2017 15.48 uur

WERGEA - Een zeventienjarige jongen heeft tijdens de jaarwisseling tegen een politieauto geplast. Dit gebeurde omstreeks 3.00 uur aan de Kerkbuurt in Wergea. In dezelfde straat werd een oudejaarsfeest gevierd in de jeugdsoos.

De dienders zagen dat de jongeman tegen hun dienstvoertuig plaste en ze hebben hem aangehouden. Er is proces-verbaal opgemaakt en de ouders zijn in kennis gesteld van de daad van hun zoon.