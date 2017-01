19e Editie nieuwjaarsduik in Burum

Publicatie: zo 01 januari 2017 14.25 uur

BURUM - In Burum hebben 39 mensen een frisse start in 2017 gemaakt door een duik te nemen in het water van haven De Dwinger in Burum. De nieuwjaarsduik werd dit jaar voor de 19e keer gehouden.

Joop Atsma gaf het startschot waarna de deelnemers te water gingen. De buitentemperatuur was 3 graden met wat wind waardoor het erg koud was. Nadat de deelnemers uit het water waren gekomen kregen ze een oorkonde en een warme kop snert om weer op temperatuur te komen.

Loco-burgemeester Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. deed traditiegetrouw ook weer mee. Hij deed dit jaar voor de 18e keer mee en zwom samen met nog enkele bikkels naar de andere kant van de haven. Shantykoor "Haven in Zicht" uit Burum zorgde voor de muzikale omlijsting.

