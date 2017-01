Auto belandt in de sloot langs Centrale As

Publicatie: zo 01 januari 2017 12.55 uur

DE WESTEREEN - Een automobilist is op nieuwjaarsdag omstreeks 12.30 uur van de weg geraakt op de Centrale As ter hoogte van De Westereen. De bestuurder reed richting Dokkum en raakte door onbekende oorzaak ter hoogte van het tuincentrum de macht over het stuur kwijt. De auto schoot van de autoweg, schoot over het voormalige fietspad heen en kwam in de sloot tot stilstand.

Een ambulance is ter plaatse gekomen maar de bestuurder raakte niet gewond. Hij kon zelf uit zijn auto klimmen en kwam met de schrik vrij.

FOTONIEUWS