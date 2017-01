Inbraak bij VV Dokkum tijdens jaarwisseling

Publicatie: zo 01 januari 2017 12.01 uur

DOKKUM - Voetbalvereniging VV Dokkum is tijdens de jaarwisseling het doelwit geworden van het inbrekersgilde. Door een raampje van de wc in te gooien wist men binnen te komen. Er werden alcoholisch drank, waaronder blikjes cola-beerenburg, en veel snoepgoed buitgemaakt.

De dader is bij de inbraak mogelijk gewond geraakt aangezien er bloedsporen zijn aangetroffen. Bij het staan op een wasbak, viel deze van de muur en raakte de inbreker gewond. "We doen een dringend beroep op eenieder, welke informatie heeft over deze inbraak zich te melden bij een van de bestuursleden of bij de politie." zo laat de vereniging weten.

