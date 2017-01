18-jarige opgepakt voor 'spuiten' in feesttent

Publicatie: zo 01 januari 2017 11.28 uur

DAMWâLD - Een 18-jarige man uit de gemeente Dantumadiel is op nieuwjaarsdag door de politie opgepakt. Hij wordt verdacht van het spuiten met een prikkelende stof in de feesttent in Damwâld. In de feesttent aan de Badhuswei zijn daardoor tientallen feestgangers in aanraking gekomen met een prikkelende stof. Ze kregen last van de ogen en luchtwegen.

De slachtoffers werden opgevangen in nabijgelegen sporthal. Daar zijn ze behandeld. Het feest kon na korte tijd weer doorgang vinden.