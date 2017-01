Rustige jaarwisseling, 93 uitrukken voor brandweer

Publicatie: zo 01 januari 2017 11.11 uur

BURGUM - De Veiligheidsregio Fryslân kijkt terug op een beheersbaar verlopen jaarwisseling. Voor zowel de brandweer als de geneeskundige diensten, is de overgang van 2016 naar 2017 relatief rustig verlopen.

De Friese brandweer is tussen 15.00 uur oudejaarsdag en 7.00 uur nieuwjaarsdag 93 keer uitgerukt om vooral kleine brandjes te bestrijden. Dat is iets minder dan vorig jaar. Toen waren er 99 uitrukken. De blusploegen die werden ingezet, hielden zich bijna allemaal bezig met brandmeldingen. Dit varieerde van een schuurbrand in Oldeholtpade waarbij ook een auto uitbrandde tot veel kleinere (buiten)brandhaarden en automatische brandmeldingen.



Geneeskundige diensten

De ambulancedienst spreekt van een drukke, maar beheersbare nacht met veel uitrukken voor incidenten waarbij sprake was van alcohol of drugsgebruik. In Damwâld zijn meerdere mensen onwel geworden door een onbekende stof die vrijgekomen is in een feesttent. Personen hadden last van brandende ogen, luchtwegen en misselijkheid. Er zijn in totaal 23 mensen opgevangen en behandeld in de sporthal. Er zijn geen mensen opgenomen in het ziekenhuis.



Zowel de brandweer alsook de geneeskundige diensten die tijdens de jaarwisseling op straat aanwezig waren, kijken terug op een veelal gemoedelijke sfeer. Daarbij werden deze hulpdiensten bijna overal correct en vriendelijk door het feestvierend publiek bejegend. In twee situaties heeft de politie assistentie geboden bij het bluswerk van de brandweer. Vooral om publiek op afstand te houden en vervelende situaties te voorkomen. Het ging hierbij om (kleine) brandjes in Oudwoude en Leeuwarden.